Торкнувся трансформатора: під Києвом через ураження струмом загинув підліток

Деталі

Повідомляється, що 14-річний хлопець разом із батьком приїхав на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся підліток. Лікарі 40 хвилин реанімували хлопця, проте це не дало позитивного результату, і він загинув.

Нєбитов закликав батьків роз’яснювати дітям правила техніки безпеки.

Нагадаємо

Протягом жовтня на тлі відключень електроенергії та зниження температури повітря в Україні ДСНС зафіксували 2060 пожеж у житловому секторі, загинуло близько 100 людей.