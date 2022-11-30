Торкнувся трансформатора: під Києвом через ураження струмом загинув підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У селі Нові Петрівці Київської області через ураження електрострумом загинув підліток, який торкнувся до трансформатора. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку голови Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова у Telegram.
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Повідомляється, що 14-річний хлопець разом із батьком приїхав на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся підліток. Лікарі 40 хвилин реанімували хлопця, проте це не дало позитивного результату, і він загинув.
Нєбитов закликав батьків роз’яснювати дітям правила техніки безпеки.
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