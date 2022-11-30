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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 35325 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Торкнувся трансформатора: під Києвом через ураження струмом загинув підліток

Торкнувся трансформатора: під Києвом через ураження струмом загинув підліток

Київ • УНН

 • 963368 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У селі Нові Петрівці Київської області через ураження електрострумом загинув підліток, який торкнувся до трансформатора. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку голови Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що 14-річний хлопець разом із батьком приїхав на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся підліток. Лікарі 40 хвилин реанімували хлопця, проте це не дало позитивного результату, і він загинув.

Нєбитов закликав батьків роз’яснювати дітям правила техніки безпеки. 

Нагадаємо

Протягом жовтня на тлі відключень електроенергії та зниження температури повітря в Україні ДСНС зафіксували  2060 пожеж у житловому секторі, загинуло близько 100 людей.

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