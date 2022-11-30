Коснулся трансформатора: под Киевом из-за поражения током погиб подросток

Детали

Сообщается, что 14-летний парень вместе с отцом приехал на предприятие по делам. На территории производства находился трансформатор, к которому прикоснулся подросток. Врачи 40 минут реанимировали парня, однако это не дало положительного результата, и он погиб.

Небытов призвал родителей объяснять детям правила техники безопасности.

Напомним

В течение октября на фоне отключений электроэнергии и снижения температуры воздуха в Украине ГСЧС зафиксировали 2060 пожаров в жилом секторе, погибли около 100 человек.