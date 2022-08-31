Торкнувся касетного боєприпасу, який здетонував: на Дніпропетровщині загинув 17-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Дніпропетровщині загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу і той здетонував. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував… Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси", - написав Резніченко.
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Голова ОВА закликав не наближатися до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів.
"Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів". Будьте обачними. Це врятує життя", - резюмував Резніченко.
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