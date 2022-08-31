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Коснулся кассетного боеприпаса, который сдетонировал: на Днепропетровщине погиб 17-летний парень

Киев • УНН

 • 151231 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Днепропетровской области погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса и тот сдетонировал. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Коснулся кассетного боеприпаса, который сдетонировал: на Днепропетровщине погиб 17-летний парень

Цитата

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он затронулкоснулся кассетный боеприпас. Тот сдетонировал… Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов", - написал Резниченко.

Добавим

Глава ОВА призвал не приближаться к взрывчатке, остающейся после вражеских обстрелов.

"Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Наткнулись на подозрительный предмет - звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще какое-то время после "прилетов". Будьте осмотрительны. Это спасет жизнь", – резюмировал Резниченко.

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