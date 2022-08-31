Коснулся кассетного боеприпаса, который сдетонировал: на Днепропетровщине погиб 17-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Днепропетровской области погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса и тот сдетонировал. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Цитата
"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он затронулкоснулся кассетный боеприпас. Тот сдетонировал… Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов", - написал Резниченко.
Добавим
Глава ОВА призвал не приближаться к взрывчатке, остающейся после вражеских обстрелов.
"Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Наткнулись на подозрительный предмет - звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще какое-то время после "прилетов". Будьте осмотрительны. Это спасет жизнь", – резюмировал Резниченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области тракторист подорвался на оставленной оккупантами мине