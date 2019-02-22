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Торік за незаконну діяльність і порушення звільнили 62 працівників Держлісохорони

Торік за незаконну діяльність і порушення звільнили 62 працівників Держлісохорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулого року через порушення та незаконну діяльність працівників Державної лісової охорони було звільнено 62 особи, майже 500 людей було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а проти двох – відкрито кримінальні провадження. Про це повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

"Відтак, до дисциплінарної відповідальності протягом року було притягнуто 477 працівників Державної лісової охорони, звільнено – 62 особи, а проти 2 працівників порушено кримінальні справи", - повідомив Боднар.

Як повідомляв УНН, торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн.

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