Торік за незаконну діяльність і порушення звільнили 62 працівників Держлісохорони

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулого року через порушення та незаконну діяльність працівників Державної лісової охорони було звільнено 62 особи, майже 500 людей було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а проти двох – відкрито кримінальні провадження. Про це повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.