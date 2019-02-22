В прошлом году за незаконную деятельность и нарушения уволили 62 работников Гослесохраны

"Так, к дисциплинарной ответственности в течение года были привлечены 477 работников Государственной лесной охраны, уволен - 62 человека, а против 2 работников возбуждены уголовные дела", - сообщил Боднар.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн.