В прошлом году за незаконную деятельность и нарушения уволили 62 работников Гослесохраны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В прошлом году за нарушения и незаконную деятельность работников Государственной лесной охраны было уволено 62 человека, почти 500 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, а против двух - возбуждены уголовные производства. Об этом сообщил заместитель главы Гослесагентства Владимир Бондарь во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"Так, к дисциплинарной ответственности в течение года были привлечены 477 работников Государственной лесной охраны, уволен - 62 человека, а против 2 работников возбуждены уголовные дела", - сообщил Боднар.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн.