Торік виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень - Мінекономіки

Вплив державного управління у ВВП суттєво зріс з 6,2% до 21,4%. Торік саме виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Для початку – що таке воєнна економіка? Якщо коротко — це дії, які держава здійснює для мобілізації своєї економіки та ресурсів, щоб ефективно протистояти воєнним і безпековим загрозам. Тож що ми зробили, і що нам дійсно допомагало весь цей час? Найголовніше – держава стала одним з головних замовників та інвесторів. Споживання держави зросло з 17,7% (2021) до 41,9% (2023)

Вона наголосила, що це означає, що вплив державного управління у ВВП суттєво зріс.

Якщо бути точними, то з 6,2% до 21,4%. Такий вплив у кризу – важливий, адже держава компенсує провали ринку. Галузі-лідери, які робили вклад у зростання економіки змінилися. Наприклад посилився ОПК: його спроможності зросли в 35 разів! А його частка в промисловості збільшилась з 0,3% (2021) до 2,3% (2024). Як наслідок — розвиток машинобудівного комплексу, що потрібен для армії та відбудови