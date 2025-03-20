Торік виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень - Мінекономіки
Київ • УНН
Вплив держуправління у ВВП України зріс з 6,2% до 21,4%. Виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% надходжень.
Вплив державного управління у ВВП суттєво зріс з 6,2% до 21,4%. Торік саме виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
Для початку – що таке воєнна економіка? Якщо коротко — це дії, які держава здійснює для мобілізації своєї економіки та ресурсів, щоб ефективно протистояти воєнним і безпековим загрозам. Тож що ми зробили, і що нам дійсно допомагало весь цей час? Найголовніше – держава стала одним з головних замовників та інвесторів. Споживання держави зросло з 17,7% (2021) до 41,9% (2023)
Вона наголосила, що це означає, що вплив державного управління у ВВП суттєво зріс.
Якщо бути точними, то з 6,2% до 21,4%. Такий вплив у кризу – важливий, адже держава компенсує провали ринку. Галузі-лідери, які робили вклад у зростання економіки змінилися. Наприклад посилився ОПК: його спроможності зросли в 35 разів! А його частка в промисловості збільшилась з 0,3% (2021) до 2,3% (2024). Як наслідок — розвиток машинобудівного комплексу, що потрібен для армії та відбудови
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Свириденко підкреслила, що український бізнес є однією з основ стійкості бюджету.
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90% підприємців, які від початку вторгнення зупинили роботу, знову працюють. А це робочі місця і надходження у бюджет. Торік саме виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень. Також і самі українці витрачають менше на непершочергові речі, тому частка споживання у ВВП впала на 9,1 відсоткового пункта. Звісно, не варто виключати, що однією з причин такого спаду є міграція
За її словами, важливим для економіки є експорт.
Звісно, якщо говоримо про важливе для економіки, то це експорт. Через різні перешкоди, як-от блокаду морських шляхів, він впав: 40,7% ВВП у 2021 році проти 28,3% у 2023-му. Проте завдяки морському коридору та розвитку транспортної інфраструктури минулого року експорт зріс на 12,1%! Описати всі процеси в короткому треді неможливо, але якщо підсумувати, то держава інвестує в ОПК, відбудову та підтримку виробників, а бізнес адаптується й наповнює бюджет