Торік виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень - Мінекономіки

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30207 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46756 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51329 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56919 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68996 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57160 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56252 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120472 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82138 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226894 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21673 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12579 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18524 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17302 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18865 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88970 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120472 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226894 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403809 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11255 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17308 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18532 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21680 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75350 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Торік виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 12396 перегляди

Вплив держуправління у ВВП України зріс з 6,2% до 21,4%. Виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% надходжень.

Торік виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень - Мінекономіки

Вплив державного управління у ВВП суттєво зріс з 6,2% до 21,4%. Торік саме виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Для початку – що таке воєнна економіка? Якщо коротко — це дії, які держава здійснює для мобілізації своєї економіки та ресурсів, щоб ефективно протистояти воєнним і безпековим загрозам. Тож що ми зробили, і що нам дійсно допомагало весь цей час? Найголовніше – держава стала одним з головних замовників та інвесторів. Споживання держави зросло з 17,7% (2021) до 41,9% (2023) 

- написала Свириденко в Х.

Вона наголосила, що це означає, що вплив державного управління у ВВП суттєво зріс.

Якщо бути точними, то з 6,2% до 21,4%. Такий вплив у кризу – важливий, адже держава компенсує провали ринку. Галузі-лідери, які робили вклад у зростання економіки змінилися. Наприклад посилився ОПК: його спроможності зросли в 35 разів! А його частка в промисловості збільшилась з 0,3% (2021) до 2,3% (2024). Як наслідок — розвиток машинобудівного комплексу, що потрібен для армії та відбудови 

- повідомила Свириденко.  

Шмигаль: український оборонно-промисловий комплекс зріс у 35 разів за три роки04.03.25, 12:56 • 19603 перегляди

Свириденко   підкреслила, що український бізнес є однією з основ стійкості бюджету.

Спроможність українського ОПК за час війни зросла в 6 раз - Шмигаль23.02.25, 14:27 • 22209 переглядiв

90% підприємців, які від початку вторгнення зупинили роботу, знову працюють. А це робочі місця і надходження у бюджет. Торік саме виробники стали головними донорами бюджету, забезпечивши 16,7% усіх надходжень. Також і самі українці витрачають менше на непершочергові речі, тому частка споживання у ВВП впала на 9,1 відсоткового пункта. Звісно, не варто виключати, що однією з причин такого спаду є міграція 

- розповіла Свириденко.

За її словами, важливим для економіки є експорт.

Звісно, якщо говоримо про важливе для економіки, то це експорт. Через різні перешкоди, як-от блокаду морських шляхів, він впав: 40,7% ВВП у 2021 році проти 28,3% у 2023-му. Проте завдяки морському коридору та розвитку транспортної інфраструктури минулого року експорт зріс на 12,1%! Описати всі процеси в короткому треді неможливо, але якщо підсумувати, то держава інвестує в ОПК, відбудову та підтримку виробників, а бізнес адаптується й наповнює бюджет 

- написала Свириденко.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19