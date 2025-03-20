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В прошлом году производители стали главными донорами бюджета, обеспечив 16,7% всех поступлений – Минэкономики

Киев • УНН

 • 12391 просмотра

Влияние госуправления в ВВП Украины выросло с 6,2% до 21,4%. Производители стали главными донорами бюджета, обеспечив 16,7% поступлений.

В прошлом году производители стали главными донорами бюджета, обеспечив 16,7% всех поступлений – Минэкономики

Влияние государственного управления в ВВП существенно возросло с 6,2% до 21,4%. В прошлом году именно производители стали главными донорами бюджета, обеспечив 16,7% всех поступлений. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Для начала – что такое военная экономика? Если коротко — это действия, которые государство осуществляет для мобилизации своей экономики и ресурсов, чтобы эффективно противостоять военным и безопасностным угрозам. Так что мы сделали, и что нам действительно помогало все это время? Самое главное – государство стало одним из главных заказчиков и инвесторов. Потребление государства возросло с 17,7% (2021) до 41,9% (2023) 

- написала Свириденко в Х.

Она подчеркнула, что это означает, что влияние государственного управления в ВВП существенно возросло.

Если быть точными, то с 6,2% до 21,4%. Такое влияние в кризис – важно, ведь государство компенсирует провалы рынка. Отрасли-лидеры, которые делали вклад в рост экономики изменились. Например усилился ОПК: его способности выросли в 35 раз! А его доля в промышленности увеличилась с 0,3% (2021) до 2,3% (2024). Как следствие — развитие машиностроительного комплекса, который нужен для армии и восстановления 

- сообщила Свириденко.  

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Свириденко   подчеркнула, что украинский бизнес является одной из основ устойчивости бюджета.

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90% предпринимателей, которые с начала вторжения остановили работу, снова работают. А это рабочие места и поступления в бюджет. В прошлом году именно производители стали главными донорами бюджета, обеспечив 16,7% всех поступлений. Также и сами украинцы тратят меньше на непервоочередные вещи, поэтому доля потребления в ВВП упала на 9,1 процентного пункта. Конечно, не стоит исключать, что одной из причин такого спада является миграция 

- рассказала Свириденко.

По ее словам, важным для экономики является экспорт.

Конечно, если говорим о важном для экономики, то это экспорт. Из-за различных препятствий, таких как блокада морских путей, он упал: 40,7% ВВП в 2021 году против 28,3% в 2023-м. Однако благодаря морскому коридору и развитию транспортной инфраструктуры в прошлом году экспорт вырос на 12,1%! Описать все процессы в коротком треде невозможно, но если подытожить, то государство инвестирует в ОПК, восстановление и поддержку производителей, а бизнес адаптируется и наполняет бюджет 

- написала Свириденко.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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