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Торік від малої приватизації до держбюджету надійшло понад 215 млн грн

Торік від малої приватизації до держбюджету надійшло понад 215 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. За минулий рік від малої приватизації до держбюджету надійшло понад 215 млн грн. Про це повідомили у Фонді державного майна України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Зазначається, що у 2018 році від приватизації об’єктів малої приватизації відповідно до укладених договорів купівлі-продажу станом на 31 грудня 2018 до держбюджету перераховано 215 809, 748 тисяч грн.

За даними Фонду, у минулому році державними органами приватизації виставлено на аукціони через електронну торгову систему Prozorro.Продажі 381 об’єкт малої приватизації, з яких продано – 224 об’єкти.

Продаж об’єктів великої приватизації у 2018 році не проводився, договори купівлі-продажу не укладались.

Як повідомляв УНН, від приватизації держмайна до бюджету надійшло на 6 млрд менше запланованого.

Українські Національні Новини

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Економіка

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