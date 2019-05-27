Торік від малої приватизації до держбюджету надійшло понад 215 млн грн

Зазначається, що у 2018 році від приватизації об’єктів малої приватизації відповідно до укладених договорів купівлі-продажу станом на 31 грудня 2018 до держбюджету перераховано 215 809, 748 тисяч грн.



За даними Фонду, у минулому році державними органами приватизації виставлено на аукціони через електронну торгову систему Prozorro.Продажі 381 об’єкт малої приватизації, з яких продано – 224 об’єкти.



Продаж об’єктів великої приватизації у 2018 році не проводився, договори купівлі-продажу не укладались.



Як повідомляв УНН, від приватизації держмайна до бюджету надійшло на 6 млрд менше запланованого.