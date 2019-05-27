В прошлом году от малой приватизации в госбюджет поступило более 215 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. За прошлый год от малой приватизации в госбюджет поступило более 215 млн грн. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Отмечается, что в 2018 году от приватизации объектов малой приватизации в соответствии с заключенными договорами купли-продажи по состоянию на 31 декабря 2018 в госбюджет перечислено 215 809, 748 000 грн.
По данным Фонда, в прошлом году государственными органами приватизации выставлено на аукционы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи 381 объект малой приватизации, из которых продано - 224 объекта.
Продажа объектов большой приватизации в 2018 году не проводился, договоры купли-продажи не заключались.
Как сообщал УНН, от приватизации госимущества в бюджет поступило на 6 млрд меньше запланированного.