В прошлом году от малой приватизации в госбюджет поступило более 215 млн грн

Отмечается, что в 2018 году от приватизации объектов малой приватизации в соответствии с заключенными договорами купли-продажи по состоянию на 31 декабря 2018 в госбюджет перечислено 215 809, 748 000 грн.



По данным Фонда, в прошлом году государственными органами приватизации выставлено на аукционы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи 381 объект малой приватизации, из которых продано - 224 объекта.



Продажа объектов большой приватизации в 2018 году не проводился, договоры купли-продажи не заключались.



Как сообщал УНН, от приватизации госимущества в бюджет поступило на 6 млрд меньше запланированного.