Торік вдалося витягти близько 20 заручників з окупованих територій - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Торік вдалося витягти близько 20 заручників з окупованих територій, а також трьох "бранців Кремля". Про це повідомила перший віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Минулого року завдяки зусиллям Президента, дипломатів, мінської групи нам вдалося витягти трьох бранців Кремля і близько 20 заручників з окупованих територій", - повідомила вона.
Зі слів І.Геращенко, українська сторона бореться за звільнення заручників на всіх міжнародних майданчиках.
Нагадаємо, раніше І.Геращенко заявляла, що Україна наполягатиме на залученні МКЧХ до звільнення заручників на Донбасі.