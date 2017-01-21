В прошлом году удалось вытащить около 20 заложников с оккупированных территорий - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В прошлом году удалось вытащить около 20 заложников с оккупированных территорий, а также трех "пленников Кремля". Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.
"В прошлом году благодаря усилиям Президента, дипломатов, минской группы нам удалось вытащить трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий", - сообщила она.
По словам И. Геращенко, украинская сторона борется за освобождение заложников на всех международных площадках.
Напомним, ранее И.Геращенко заявляла, что Украина будет настаивать на привлечении МККК к освобождению заложников на Донбассе.