Торік в Україні виявили майже 170 порушень трудових прав неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Торік в Україні було виявлено 169 порушень щодо дотримання прав неповнолітніх у трудових відносинах. Про це повідомив голови Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час публічного звіту за підсумками 2018 року, передає УНН.
“У 2018 році було виявлено, що 1 дитина працювала у шкідливих умовах, 49 дітей – без дотримання трудових відносин, 33 дитини були прийняті на роботу без укладання письмового трудового договору, 5-теро дітей працювало понад встановлену тарифну вартість та 9-теро - отримували заробітну плату ”у конверті”. Зокрема 36 неповнолітніх прийняли на роботу при порушенні законодавства про працю неповнолітніх щодо обов’язкових медичних оглядів”, - повідомив Чернега.
Він додав, що права цих дітей на підприємствах порушили 79 роботодавців. Найбільше таких порушень було зафіксовано у Харківській і Одеській областях.
“В основному такі випадки виявляють на будівництвах, у галузі сільського господарства, готельно-ресторанного бізнесу та навіть СТО. Роботи вони виконують за копійки без жодних соціальних гарантій”, - додав він.
Як повідомляв УНН, найбільше неофіційно влаштованих працівників - у сфері торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу.