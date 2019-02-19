В прошлом году в Украине выявили почти 170 нарушений трудовых прав несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В прошлом году в Украине было выявлено 169 нарушений по соблюдению прав несовершеннолетних в трудовых отношениях. Об этом сообщил председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега во время публичного отчета по итогам 2018 года, передает УНН.
"В 2018 году было обнаружено, что 1 ребенок работал во вредных условиях, 49 детей - без соблюдения трудовых отношений, 33 ребенка были приняты на работу без заключения письменного трудового договора, 5 детей работало свыше установленной тарифной стоимости и 9 - получали заработную плату "в конверте". В том числе 36 несовершеннолетних приняли на работу при нарушении законодательства о труде несовершеннолетних по обязательных медицинских осмотров", - сообщил Чернега.
Он добавил, что права этих детей на предприятиях нарушили 79 работодателей. Больше всего таких нарушений было зафиксировано в Харьковской и Одесской областях.
"В основном такие случаи выявляют на стройках, в области сельского хозяйства, гостинично-ресторанного бизнеса и даже СТО. Работы они выполняют за копейки без социальных гарантий", - добавил он.
Как сообщал УНН, больше всего неофициально устроенных работников - в сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса.