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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54154 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128994 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124728 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141399 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145263 просмотра

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В прошлом году в Украине выявили почти 170 нарушений трудовых прав несовершеннолетних

В прошлом году в Украине выявили почти 170 нарушений трудовых прав несовершеннолетних

Киев  •  УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В прошлом году в Украине было выявлено 169 нарушений по соблюдению прав несовершеннолетних в трудовых отношениях. Об этом сообщил председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега во время публичного отчета по итогам 2018 года, передает УНН.

"В 2018 году было обнаружено, что 1 ребенок работал во вредных условиях, 49 детей - без соблюдения трудовых отношений, 33 ребенка были приняты на работу без заключения письменного трудового договора, 5 детей работало свыше установленной тарифной стоимости и 9 - получали заработную плату "в конверте". В том числе 36 несовершеннолетних приняли на работу при нарушении законодательства о труде несовершеннолетних по обязательных медицинских осмотров", - сообщил Чернега.

Он добавил, что права этих детей на предприятиях нарушили 79 работодателей. Больше всего таких нарушений было зафиксировано в Харьковской и Одесской областях.

"В основном такие случаи выявляют на стройках, в области сельского хозяйства, гостинично-ресторанного бизнеса и даже СТО. Работы они выполняют за копейки без социальных гарантий", - добавил он.

Как сообщал УНН, больше всего неофициально устроенных работников - в сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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