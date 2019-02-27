Торік в Україні на вірусні гепатити захворіли майже 12 тисяч осіб

"Кількість випадків захворювання на вірусні гепатити (за 2018 рік – ред.) згідно зі статистичною формою 2 "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" (річна) всього становить 11 971, з них 1044 особи до 17 років", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні було зареєстровано три спалахи вірусного гепатиту A, усі - на Одещині. Загалом виявили 10 хворих.

Як повідомляв УНН, у 2018 році на гострий гепатит А захворіло 2 767 людей, з них 871 особа до 17 років.

На гострий вірусний гепатит В за 2018 рік захворіло понад тисячу людей.

Кількість випадків захворювання на вірусний гепатит С за минулий рік становить майже 500.