В прошлом году в Украине вирусными гепатитами заболели почти 12 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В 2018 году зафиксировали всего 11 971 случаев заболевания вирусными гепатитами, из них 1044 - лица до 17 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава Украины на запрос журналиста УНН.
"Количество случаев заболевания вирусными гепатитами (по 2018 - ред.) согласно статистической форме 2 "Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях" (годовая) всего составляет 11 971, из них 1044 человека до 17 лет", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, в течение недели с 11 по 17 февраля в Украине было зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита A, все - в Одесской области. В общем обнаружили 10 больных.
Как сообщал УНН, в 2018 году на острый гепатит А заболело 2767 человек, из них 871 человек до 17 лет.
Острым вирусным гепатитом В за 2018 год заболело более тысячи человек.
Количество случаев заболевания вирусным гепатитом С за прошлый год составляет около 500.