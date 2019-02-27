В прошлом году в Украине вирусными гепатитами заболели почти 12 тысяч человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21740 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43973 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120353 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123060 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124505 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122539 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154816 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В прошлом году в Украине вирусными гепатитами заболели почти 12 тысяч человек

В прошлом году в Украине вирусными гепатитами заболели почти 12 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 12515 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В 2018 году зафиксировали всего 11 971 случаев заболевания вирусными гепатитами, из них 1044 - лица до 17 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава Украины на запрос журналиста УНН.

"Количество случаев заболевания вирусными гепатитами (по 2018 - ред.) согласно статистической форме 2 "Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях" (годовая) всего составляет 11 971, из них 1044 человека до 17 лет", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в течение недели с 11 по 17 февраля в Украине было зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита A, все - в Одесской области. В общем обнаружили 10 больных.

Как сообщал УНН, в 2018 году на острый гепатит А заболело 2767 человек, из них 871 человек до 17 лет.

Острым вирусным гепатитом В за 2018 год заболело более тысячи человек.

Количество случаев заболевания вирусным гепатитом С за прошлый год составляет около 500.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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