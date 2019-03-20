Торік Україна імпортувала овочів майже на 20 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У минулому 2018 році Україна імпортувала овочів вагою 15, 5 тис. тон вартістю майже 20 млн доларів. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на запит УНН.
“За даними митної служби у 2018 році в Україну було ввезено 15 514 тон овочів, свіжих або заморожених, вартістю 18 613 000 доларів ”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, найчастіше Україна експортує насіння кукурудзи.
Зазначається, що обсяги поставок зерна кукурудзи на зарубіжні ринки за 2018 рік у вартісному вимірі становили 9,4 млн дол., а частка насіння кукурудзи у вітчизняному експорті склала близько 85%. Основними країнами-споживачами цього виду насіннєвого матеріалу є країни СНД – Білорусь, Молдова, Грузія та Казахстан.
Раніше УНН повідомляв, найбільше картоплі Україна імпортувала з Єгипту.