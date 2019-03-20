В прошлом году Украина импортировала овощей почти на 20 млн долларов

"По данным таможенной службы в 2018 году в Украину было ввезено 15 514 тонн овощей, свежих или замороженных, стоимостью 18613000 долларов", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, зачастую Украина экспортирует семена кукурузы.



Отмечается, что объемы поставок зерна кукурузы на зарубежные рынки за 2018 года в стоимостном измерении составляли 9400000 долл., а доля семян кукурузы в отечественном экспорте составила около 85%. Основными странами-потребителями этого вида семенного материала являются страны СНГ - Беларусь, Молдова, Грузия и Казахстан.



Ранее сообщал, больше всего картофеля Украина импортировала из Египта.