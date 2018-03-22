Нацбанк торік знищив банкнот на понад 48 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулого року Національний банк утилізував зношених та пошкоджених гривневих банкнот на суму в 48 млрд 355,5 млн гривень. Про це УНН повідомили у Нацбанку у відповіді на запит.
“Протягом 2017 року Національним банком України було вилучено з обігу зношених та значно зношених банкнот загальною кількістю 749,2 млн штук на суму 48 млрд 355,5 млн гривень”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, вилучено гроші таких номіналів:
1 грн — 83,4 млн шт. на суму 83,4 млн грн;
2 грн — 63 млн шт. на суму 125,9 млн грн;
5 грн — 77,5 млн шт. на суму 387,4 млн грн;
10 грн — 85,1 млн шт. на суму 850,7 млн грн;
20 грн — 71,7 млн шт. на суму 1 434,6 млн грн;
50 грн — 128,6 млн шт. на суму 6 430,9 млн грн;
100 грн — 129,8 млн шт. на суму 12 984,5 млн грн;
200 грн — 96,7 млн шт. на суму 19 335,2 млн грн;
500 грн — 13,4 млн шт. на суму 6 722,8 млн грн.
Зауважимо, вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації.
Нагадаємо, у Нацбанку пояснили, яким чином відбудеться скорочення в обігу кількості банкнот номіналами 1 і 2 гривні.