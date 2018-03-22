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Нацбанк торік знищив банкнот на понад 48 млрд гривень

Нацбанк торік знищив банкнот на понад 48 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулого року Національний банк утилізував зношених та пошкоджених гривневих банкнот на суму в 48 млрд 355,5 млн гривень. Про це УНН повідомили у Нацбанку у відповіді на запит.

“Протягом 2017 року Національним банком України було вилучено з обігу зношених та значно зношених банкнот загальною кількістю 749,2 млн штук на суму 48 млрд 355,5 млн гривень”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, вилучено гроші таких номіналів:

1 грн — 83,4 млн шт. на суму 83,4 млн грн;

2 грн — 63 млн шт. на суму 125,9 млн грн;

5 грн — 77,5 млн шт. на суму 387,4 млн грн;

10 грн — 85,1 млн шт. на суму 850,7 млн грн;

20 грн — 71,7 млн шт. на суму 1 434,6 млн грн;

50 грн — 128,6 млн шт. на суму 6 430,9 млн грн;

100 грн — 129,8 млн шт. на суму 12 984,5 млн грн;

200 грн — 96,7 млн шт. на суму 19 335,2 млн грн;

500 грн — 13,4 млн шт. на суму 6 722,8 млн грн.

Зауважимо, вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації.

Нагадаємо, у Нацбанку пояснили, яким чином відбудеться скорочення в обігу кількості банкнот номіналами 1 і 2 гривні.

Українські Національні Новини

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