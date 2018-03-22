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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17972 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23077 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Нацбанк в прошлом году уничтожил банкнот на более чем 48 млрд гривен

Нацбанк в прошлом году уничтожил банкнот на более чем 48 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 49502 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В прошлом году Национальный банк утилизировал изношенных и поврежденных гривневых банкнот на сумму в 48 млрд 355,5 млн гривен. Об этом УНН сообщили в Нацбанке в ответе на запрос.

“В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн штук на сумму 48 млрд 355,5 млн гривен”, — говорится в сообщении.

В частности, изъяты деньги таких номиналов:

1 грн – 83,4 млн шт. на сумму 83,4 млн грн;

2 грн – 63 млн шт. на сумму 125,9 млн грн;

5 грн – 77,5 млн шт. на сумму 387,4 млн грн;

10 грн – 85,1 млн шт. на сумму 850,7 млн грн;

20 грн – 71,7 млн шт. на сумму 1 434,6 млн грн;

50 грн – 128,6 млн шт. на сумму 6 430,9 млн грн;

100 грн – 129,8 млн шт. на сумму 12 984,5 млн грн;

200 грн – 96,7 млн шт. на сумму 19 335,2 млн грн;

500 грн – 13,4 млн шт. на сумму 6 722,8 млн грн.

Заметим, изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Напомним, в Нацбанке объяснили, каким образом произойдет сокращение в обращении количества банкнот номиналами 1 и 2 гривны.

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