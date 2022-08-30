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Торгували маленькими тигренятами, мавпами та рептиліями: у Києві викрили злочинну групу

Київ • УНН

 • 132077 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Правоохоронні органи під час моніторингу мережі Інтернет викрили двох злочинців, які організували незаконну торгівлю екзотичними і дикими тваринами, які занесені до Червоної книги та повинні жити серед дикої природи. Про це повідомляє пресслужба Національна поліція, інформує УНН.

Торгували маленькими тигренятами, мавпами та рептиліями: у Києві викрили злочинну групу

Цитата

«За попередніми даними, 36-річна жінка та 35-річний чоловік реалізовували продажу тварин через сайт та соцмережі. Поліцейські провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Правоохоронці разом зі спеціалістами встановили, що тварини утримуються у неволі в умовах, які не відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям, тим самим піддаються жорстокому поводженню з ними.

Доповнення

Українські поліцейські з початку 2022 року задокументували 77 фактів торгівлі людьми, з них 26 – щодо сексуальної експлуатації.

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