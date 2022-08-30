Торговали маленькими тигрятами, обезьянами и рептилиями: в Киеве разоблачили преступную группу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Правоохранительные органы во время мониторинга сети Интернет разоблачили двух преступников, организовавших незаконную торговлю экзотических и диких животных, занесенных в Красную книгу и живущих среди дикой природы. Об этом сообщает пресс-служба Национальная полиция, информирует УНН.
Цитата
«По предварительным данным, 36-летняя женщина и 35-летний мужчина реализовывали продаж животных через сайт и соцсети. Полицейские провели 5 обысков в конспиративных и личных квартирах фигурантов, где обнаружили около 400 животных различных видов, среди которых и трое маленьких тигрят, обезьяны, еноты, рептилии и птицы», говорится в сообщении.
Детали
Правоохранители вместе со специалистами установили, что животные содержатся в неволе в условиях, не отвечающих их биологическим и индивидуальным особенностям, тем самым подвергаются жестокому обращению с ними.
Дополнение
Украинские полицейские с начала 2022 года задокументировали 77 фактов торговли людьми, из них 26 – по сексуальной эксплуатации.