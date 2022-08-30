Торговали маленькими тигрятами, обезьянами и рептилиями: в Киеве разоблачили преступную группу

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«По предварительным данным, 36-летняя женщина и 35-летний мужчина реализовывали продаж животных через сайт и соцсети. Полицейские провели 5 обысков в конспиративных и личных квартирах фигурантов, где обнаружили около 400 животных различных видов, среди которых и трое маленьких тигрят, обезьяны, еноты, рептилии и птицы», говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители вместе со специалистами установили, что животные содержатся в неволе в условиях, не отвечающих их биологическим и индивидуальным особенностям, тем самым подвергаются жестокому обращению с ними.

Дополнение

Украинские полицейские с начала 2022 года задокументировали 77 фактов торговли людьми, из них 26 – по сексуальной эксплуатации.