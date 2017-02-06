Торговця зброєю з АТО засудили до п'яти років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Чернігівщині Прилуцький міськрайонний суд засудив до п'яти років місцевого жителя, який незаконно торгував боєприпасами з району проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали зловмисника у червні минулого року при спробі реалізації чергової партії гранат “Ф-1” та “РГД-5”. Попередньо співробітниками спецслужби було задокументовано ще одну спробу продажу торгівцем двох гранат "Ф-1".
Раніше порушник притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне застосування незареєстрованої вогнепальної зброї.
Суд визнав зловмисника винним за ч.1 ст.263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, більше 240 торговців зброєю затримали в Європі.