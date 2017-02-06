Торговца оружием из АТО приговорили к пяти годам

Правоохранители задержали злоумышленника в июне прошлого года при попытке реализации очередной партии гранат "Ф-1" и "РГД-5". Предварительно сотрудниками спецслужбы была задокументирована еще одна попытка продажи торговцем двух гранат "Ф-1".

Ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за незаконное применение незарегистрированного огнестрельного оружия.

Суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, более 240 торговцев оружием задержали в Европе.