Торговца оружием из АТО приговорили к пяти годам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Черниговской области Прилуцкий горрайонный суд приговорил к пяти годам местного жителя, который незаконно торговал боеприпасами из района проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали злоумышленника в июне прошлого года при попытке реализации очередной партии гранат "Ф-1" и "РГД-5". Предварительно сотрудниками спецслужбы была задокументирована еще одна попытка продажи торговцем двух гранат "Ф-1".
Ранее нарушитель привлекался к уголовной ответственности за незаконное применение незарегистрированного огнестрельного оружия.
Суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, более 240 торговцев оружием задержали в Европе.