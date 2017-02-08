Торговця людьми заарештували на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Черкащині підозрюваному в торгівлі людьми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Прокуратура Черкаської області розслідує справу місцевого жителя, який наприкінці 2016 року завербував двох жінок з метою їх сексуальної експлуатації на території Китайської Народної Республіки.
Під час супроводження 5 лютого цього року однієї із них на літак сполученням “Київ-Пекін” зловмисника, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано в аеропорту правоохоронцями та вручено повідомлення про підозру у вчинені інкримінованого кримінального правопорушення.
Ухвалою суду вчора, 7 лютого, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тис. грн.
Наразі досудове розслідування триває, хід якого перебуває на контролі прокуратури області.
Як повідомляв УНН, організаторку каналу торгівлі людьми затримали прикордонники.