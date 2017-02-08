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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Торговца людьми арестовали в Черкасской области

Киев • УНН

 • 11844 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Черкасской области подозреваемому в торговле людьми избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Торговца людьми арестовали в Черкасской области

Прокуратура Черкасской области расследует дело местного жителя, который в конце 2016 года завербовал двух женщин с целью их сексуальной эксплуатации на территории Китайской Народной Республики.

Во время сопровождения 5 февраля этого года одной из них на самолет сообщением "Киев-Пекин" злоумышленника , в порядке ст. 208 УПК Украины, было задержано в аэропорту правоохранителями и вручено уведомление о подозрении в совершении инкриминируемого уголовного преступления.

Постановлением суда вчера, 7 февраля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается, ход которого находится на контроле прокуратуры области.

Как сообщал УНН, организатора канала торговли людьми задержали пограничники.

Украинские Национальные Новости

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