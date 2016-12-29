Торговельний центр "замінували" у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, 29 грудня, до рятувальників надійшло повідомлення про замінування торговельного центру по вулиці Городоцькій у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Так, 29 грудня, о 00:40 у відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера управління ДСНС у Львівській області, що на оперативний номер 101 надійшло анонімне повідомлення про замінування одного з львівських торговельних центрів по вулиці Городоцькій.
На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог з собакою, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці ретельно обстежили приміщення центру та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий повідомив про псевдозамінування. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від двох до семи років позбавлення волі.
Проводяться слідчі дії вже встановлено, що зловмисник телефонував з таксофона.