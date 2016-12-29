Торговый центр "заминировали" во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря, спасателям поступило сообщение о заминировании торгового центра по улице Городецкой во Львове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, 29 декабря, в 00:40 в отдел полиции от диспетчера управления ГосЧС во Львовской области, на оперативный номер 101 поступило анонимное сообщение о заминировании одного из львовских торговых центров по улице Городецкой.
На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог с собакой, следственно-оперативная группа и работники других служб. Правоохранители тщательно обследовали помещение центра и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о псевдозаминировании. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от двух до семи лет лишения свободы.
Проводятся следственные действия уже установлено, что злоумышленник звонил с таксофона.