Торгівля з ОРДЛО: Ляшко сподівається, що люди забули його обіцянки покарати Рибалку

Так, на етапі гучного скандалу про ймовірну причетність родинного бізнесу народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки до торгівлі на окупованих територіях, Ляшко заявив:

“З цього питання зараз йде розслідування. Його проводить СБУ. Я поки не втручаюся, тому що хочу, щоб все було по закону. Якщо факти будуть підтверджені, мені однаково, яке прізвище у того, хто торгує з окупованими територіями. Це злочин. І він повинен відповідати. Сам Рибалка стверджує, що цього немає. Але я ще раз кажу, що я не втручаюся в ситуацію. Я вимагаю від правоохоронних органів розслідувати цю справу. І якщо хтось торгує з окупованими територіями, того необхідно посадити на все життя у в’язницю. Так як така торгівля, це торгівля на крові”.

Згодом Зарічний суд Сум виніс обвинувальний вирок стосовно одного з менеджерів родинної компанії Рибалки ТОВ “Снек експорт” за фактом сприяння у фінансуванні тероризму.

Вирок суду детально описує схему постачання снеків виробництва компанії “Снек Експорт” на територію самопроголошеної “ЛНР”. При цьому сама компанія належить особисто батькові депутата Рибалки — Віктору Рибалці.

Незважаючи на цей факт, після проголошених обіцянок, Олег Ляшко так і не відреагував на факт винесення обвинувального вироку.

“Я думаю, що це в стилі Олега Ляшка — зробити гучну і скандальну заяву, пригрозити, що будуть наслідки і потім просто тихенько забути з надією на те, що народ також про це забуде, і воно якось саме собою забудеться. Я думаю, що саме на це був розрахунок із надією на те, що він нібито вчасно і правильно відреагував, а по факту — потім так нічого і не зробив”, — прокоментував ситуацію Павловський.

При цьому, як зауважив політик, до Рибалки радикали не застосували жодних санкцій, бо він їх спонсорує.

“Всім відомо, що він та його родина мають великий бізнес, торгівля з РФ і з окупованими територіями, і вони часткою своїх прибутків діляться чи безпосередньо з Ляшком, чи ці гроші ідуть в тіньовий спосіб у партійну касу... Тому Ляшку дуже не вигідно, комерційно не вигідно, позбавлятися таких спонсорів. Саме тому Рибалку досі з фракції і не виключили, і мандата не забрали, і навіть, партійного виговору не зробили”, — резюмував Павловський.

Як повідомляв УНН із посиланням на рішення суду, родинна компанія депутата Рибалки підписувала “угоди” з контрагентами в “ЛНР”.