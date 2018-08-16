Торговля с ОРДЛО: Ляшко надеется, что люди забыли о его обещании наказать Рыбалку

Так, на этапе громкого скандала о вероятной причастности семейного бизнеса народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки к торговле на оккупированных территориях, Ляшко заявил:

"По этому вопросу сейчас идет расследование. Проводит СБУ. Я пока не вмешиваюсь, потому что хочу, чтобы все было по закону. Если факты будут подтверждены, мне все равно, какая фамилия у того, кто торгует с оккупированными территориями. Это преступление. И он должен отвечать. Сам Рыбалка утверждает, что этого нет. Но я еще раз говорю, что я не вмешиваюсь в ситуацию. Я требую от правоохранительных органов расследовать это дело. И если кто-то торгует с оккупированными территориями, того необходимо посадить на всю жизнь в тюрьму. Так как такая торговля, это торговля на крови".

Впоследствии Заречный суд Сум вынес обвинительный приговор в отношении одного из менеджеров семейной компании Рыбалки ООО "Снек экспорт" по факту содействие в финансировании терроризма.

Приговор суда подробно описывает схему поставок снеков производства компании "Снэк Экспорт" на территорию самопровозглашенной "ЛНР". При этом сама компания принадлежит лично отцу депутата Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Несмотря на этот факт, после провозглашенных обещаний Олег Ляшко так и не отреагировал на факт вынесения обвинительного приговора.

"Я думаю, что это в стиле Олега Ляшко - сделать громкое и скандальное заявление, пригрозить, что будут последствия и потом просто тихонько забыть с надеждой на то, что народ также об этом забудет, и оно как-то само собой забудется. Я думаю, что именно на это был расчет с надеждой на то, что он якобы вовремя и правильно отреагировал, а по факту - потом так ничего и не сделал", - прокомментировал ситуацию Павловский.

При этом, как отметил политик, в отношении Рыбалки радикалы не предприняли никаких санкций, потому что он их спонсирует.

"Всем известно, что он и его семья имеют большой бизнес, торговля с РФ и с оккупированными территориями, и они долей своих доходов делятся или непосредственно с Ляшко, или эти деньги идут в теневой способ в партийную кассу... Поэтому Ляшко очень не выгодно, коммерчески не выгодно, избавляться таких спонсоров. Именно поэтому Рыбалку до сих пор из фракции и не исключили, и мандат не забрали, и даже партийного выговора не сделали", - резюмировал Павловский.

Как сообщал УНН со ссылкой на решение суда, семейная компания депутата Рыбалки подписывала "соглашения" с контрагентами в "ЛНР".