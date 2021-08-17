Торгівля немовлятами у Києві: п'ятьом учасникам злочину повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. П’ятом особам, які брали участь у незаконному продажі новонароджених під виглядом сурогатного материнства в одній з клінік Києва, у тому числі організатору, повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.
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“За результатами розслідування трьом учасникам злочину, у тому числі організатору, повідомлено про підозру за ч. 3 ст.149 (торгівля людьми, вчинене щодо малолітнього, організованою групою) та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). Відносно ще двох осіб, які перебувають поза межами України, тривають слідчі дії”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У ході слідства встановлено, що група у складі 5 осіб, двоє з яких є іноземцями, починаючи з 2018 року організували схему, пов’язану з налагодженням каналу продажу новонароджених дітей до іншоі країни під виглядом програми репродуктивного материнства.
Злочинці знаходили жінок, які за 1000 доларів США укладали фіктивні шлюби з іноземцями. У подальшому жінкам надавалася підроблена довідка про начебто безпліддя, що надавало можливість подружжю взяти участь у програмі сурогатного материнства.
Після проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства та після народження дитини фіктивна дружина під контролем учасників злочину надавала добровільну згоду на вивіз дитини. Останні, будучі упевнені в законності своїх дій, після оплати цих послуг разом з новонародженою дитиною залишали територію України.
За даними слідства, ціна за новонароджену дитину для іноземців становила близько 60 тисяч доларів США, які розподілялися між учасниками організованої групи.
Нагадаємо
Голова Національної поліції Ігор Клименко сьогодні заявив, що у Києві правоохоронці викрили клініку, в якій керівник закладу продавав новонароджених дітей під виглядом сурогатного материнства.
Правоохоронцями встановлено, що щонайменше 13 дітей було вивезено до однієї з країн Східної Азії. Організатором схеми є керівник клініки, якому знаходили клієнтів, додав керівник поліції.
Він також зазначив, що в процесі документування злочину трьох новонароджених було передано соціальним службам.