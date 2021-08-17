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Торговля младенцами в Киеве: пяти участникам преступления сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Пятый, участвовавших в незаконной продаже новорожденных под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, в том числе организатору, сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Цитата

“По результатам расследования трем участникам преступления, в том числе организатору, сообщено о подозрении по ч. 3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего, организованной группой) и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений). В отношении еще двух человек, которые находятся за пределами Украины, проводятся следственные действия”, — говорится в сообщении.

Детали

В ходе следствия установлено, что группа в составе 5 человек, двое из которых являются иностранцами, начиная с 2018 года организовали схему, связанную с налаживанием канала продажи новорожденных детей в другую страну под видом программы репродуктивного материнства.

Преступники находили женщин, которые за 1000 долларов США заключали фиктивные браки с иностранцами. В дальнейшем женщинам предоставлялась поддельная справка о якобы бесплодии, что давало возможность супругам принять участие в программе суррогатного материнства.

После проведения вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства и после рождения ребенка фиктивная жена под контролем участников преступления оказывала добровольное согласие на вывоз ребенка. Последние, будучи уверены в законности своих действий, после оплаты этих услуг вместе с новорожденным ребенком покидали территорию Украины.

По данным следствия, цена за новорожденного ребенка для иностранцев составляла около 60 тысяч долларов США, которые распределялись между участниками организованной группы.

Напомним

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сегодня заявил, что в Киеве правоохранители разоблачили клинику, в которой руководитель учреждения продавал новорожденных детей под видом суррогатного материнства.

Правоохранителями установлено, что по меньшей мере 13 детей были вывезены в одной из стран Восточной Азии. Организатором схемы является руководитель клиники, которому находили клиентов, добавил руководитель полиции.

Он также отметил, что в процессе документирования преступления трех новорожденных были переданы социальным службам.

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