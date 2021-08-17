Торговля младенцами в Киеве: пяти участникам преступления сообщено о подозрении

КИЕВ. 17 августа. УНН. Пятый, участвовавших в незаконной продаже новорожденных под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, в том числе организатору, сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.