Київську клініку викрили на продажі новонароджених під виглядом сурогатного материнства: 13 немовлят вивезли до Східної Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В одній з київських клінік керівник закладу продавав новонароджених дітей під виглядом сурогатного материнства. Ціна за одну дитину становила 70 тисяч долларів, заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає УНН.
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"70 тис. доларів за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч із нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва. Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство, оперативники департаменту міграційної поліції та слідчі документували понад два роки", - написав Клименко на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
Правоохоронцями встановлено, що щонайменше 13 дітей було вивезено до однієї з країн Східної Азії. Організатором схеми є керівник клініки, якому знаходили клієнтів, додав керівник поліції.
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"Для того, щоб отримати дитину, замовник мав сплатити близько 70 тис. доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдоподружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися, і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії", - зазначив голова Нацполіції.
Він також зазначив, що в процесі документування злочину трьох новонароджених було передано соціальним службам.
Клименко також додав, що правоохоронні органи потребують посиленого нормативного врегулювання цього питання від законотворців для припинення процесу продажу українських дітей за кордон.
Нагадаємо
У липні цього року українські правоохоронці викрили викрили схему продажу дітей під виглядом сурогатного материнства. Українських немовлят продавали за кордон за 60 тисяч доларів.
Додамо
На законодавчому рівні в Україні дозволено сурогатне материнство, але питання не врегульоване. У 2020 році було створено робочу групу з удосконалення законодавства, яке регулює сурогатне материнство. Та результати роботи групи наразі невідомі.
У 2020 році тодішній уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба вказував на етичні та юридичні проблеми сурогатного материнства на території України.