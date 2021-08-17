Киевскую клинику поймали на продаже новорожденных под видом суррогатного материнства: 13 младенцев вывезли в Восточную Азию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В одной из киевских клиник руководитель учреждения продавал новорожденных детей под видом суррогатного материнства. Цена за одного ребенка составляла 70 тысяч долларов, заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает УНН.
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"70 тыс. долларов за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева. Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство, оперативники департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет", - написал Клименко на своей странице в Facebook.
Детали
Правоохранителями установлено, что по меньшей мере 13 детей были вывезены в одну из стран Восточной Азии. Организатором схемы является руководитель клиники, которому находили клиентов, добавил глава полиции.
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"Для того, чтобы получить ребенка, заказчик должен был заплатить около 70 тыс. долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", - отметил председатель Нацполиции.
Он также отметил, что в процессе документирования преступления трех новорожденных передали социальным службам.
Клименко также добавил, что правоохранительные органы нуждаются в усиленном нормативном урегулированит этого вопроса от законодателей для прекращения процесса продажи украинских детей за границу.
Напомним
В июле этого года украинские правоохранители разоблачили схему продажи детей под видом суррогатного материнства. Украинских младенцев продавали за границу по 60 тысяч долларов.
Добавим
На законодательном уровне в Украине разрешено суррогатное материнство, но вопрос не урегулирован. В 2020 году была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства, регулирующего суррогатное материнство. Но результаты работы группы пока неизвестны.
В 2020 году тогдашний уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба указывал на этические и юридические проблемы суррогатного материнства на территории Украины.