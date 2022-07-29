Торгівля людьми під час війни: уже підтверджено три випадки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Військова агресія рф загострила проблему трудової та сексуальної експлуатації. На сьогодні вже зафіксовано три таких випадки. Про це на брифінгу повідомив голова робочої групи Національної соціальної сервісної служби України з розгляду документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, Володимир Вовк, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Збройний конфлікт загострив проблему трудової та сексуальної експлуатації. Крізь призму 149 статті ККУ (торгівля людьми - ред.), вже ми маємо перші три випадки", - сказав Вовк.
Деталі
Він також додав, хто вважається потенційно постраждалими від торгівлі людьми особою:
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- Ті, у кого забирали паспорт або інші документи;
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- Ті, кого позбавляли вільного переміщення та спілкування з рідними;
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- Ті, кому погрожували, били, гвалтували або чинили психологічний тиск;
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- Ті, до кого було здійснено фізичне та психологічне насильство, примушування до виконання роботи, якою особа не хотіла займатися;
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- Ті, кого примушували відпрацьовувати неіснуючі борги;
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- Ті, хто не мав за власним бажанням права покинути роботу;
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- Ті, кого примушували працювати понаднормово;
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- Ті, кого проти волі використовували в збройному конфлікті.
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Це підстави, щоб вважати, що людина постраждалі від торгівлі людьми.
На яку допомогу такі люди можуть розраховувати від держави
Особам, які набувають статусу потерпілих від торгівлі людьми, держава надає правову допомогу, соціальні виплати, тимчасовий притулок, допомогу у працевлаштування та перекваліфікації, а також разову матеріальну виплату у розмірі трьох прожиткових мінімумів, тобто близько 7500 гривень.
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