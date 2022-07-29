Торговля людьми во время войны: уже подтверждены три случая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Военная агрессия россии обострила проблему трудовой и сексуальной эксплуатации. На сегодняшний день уже зафиксировано три таких случая. Об этом на брифинге сообщил глава рабочей группы Национальной социальной сервисной службы Украины по рассмотрению документов по установлению статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, Владимир Вовк, передает корреспондент УНН.
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"Вооруженный конфликт обострил проблему трудовой и сексуальной эксплуатации. Сквозь призму 149 статьи УКУ (торговля людьми - ред.) уже мы имеем первые три случая", - сказал Вовк.
Детали
Он также добавил, кто считается потенциально пострадавшим от торговли людьми лицом:
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- Те, у кого забирали паспорт или другие документы;
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- Те, кого лишали свободного перемещения и общения с родными;
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- Те, кому угрожали, избивали, насиловали или оказывали психологическое давление;
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- Те, к кому было совершено физическое и психологическое насилие, принуждение к выполнению работы, которой лицо не хотело заниматься;
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- Те, кого принуждали отрабатывать несуществующие долги;
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- Те, кто не имел по собственному желанию права покинуть работу;
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- Те, кого заставляли работать сверхурочно;
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- Те, кого против воли использовали в вооруженном конфликте.
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Это основания, чтобы считать, что человек пострадал от торговли людьми.
На какую помощь такие люди могут рассчитывать от государства
Лицам, приобретающим статус потерпевших от торговли людьми, государство предоставляет правовую помощь, социальные выплаты, временное убежище, пособие по трудоустройству и переквалификации, а также разовую материальную выплату в размере трех прожиточных минимумов, то есть около 7500 гривен.
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