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Топ-функціонеру “Партії регіонів” на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді

Київ • УНН

 • 27461 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Колишньому функціонеру “Партії регіонів”, який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області, Сейтумеру Німетуллаєву повідомили про підозру у державній зраді, передає УНН.

Цитата

“СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру „Партії регіонів“, який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області. Наразі він утік на тимчасово окупований півострів Крим і всіляко сприяє окупаційному режиму”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Сейтумера Німетуллаєва.

Повідомляється, що за інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів одразу після окупації Криму з боку РФ.

“Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою. Підозрюваний створив громадську організацію для “об’єднання кримськотатарського народу”, — зазначається в повідомленні.

В СБУ інформують, що наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є:

цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території АР Крим;

агітація щодо визнання окупаційних органів влади РФ;

спонукання населення АР Крим до участі у роботі окупаційних органів влади РФ;

агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ.

“Санкція статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої”, — додають в СБУ.

Доповнення

Правоохоронні органи АР Крим повідомили про підозру Німетуллаєву, що причетний до фінансування “Самооборони Криму”.

Нагадаємо, щодо Сейтумера Німетулаєва, який до анексії Криму очолював Генічеську райдержадміністрацію, розпочато спеціальне досудове розслідування.

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