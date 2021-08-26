Топ-функціонеру “Партії регіонів” на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Колишньому функціонеру “Партії регіонів”, який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області, Сейтумеру Німетуллаєву повідомили про підозру у державній зраді, передає УНН.
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“СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру „Партії регіонів“, який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області. Наразі він утік на тимчасово окупований півострів Крим і всіляко сприяє окупаційному режиму”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Сейтумера Німетуллаєва.
Повідомляється, що за інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів одразу після окупації Криму з боку РФ.
“Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою. Підозрюваний створив громадську організацію для “об’єднання кримськотатарського народу”, — зазначається в повідомленні.
В СБУ інформують, що наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є:
цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території АР Крим;
агітація щодо визнання окупаційних органів влади РФ;
спонукання населення АР Крим до участі у роботі окупаційних органів влади РФ;
агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ.
“Санкція статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої”, — додають в СБУ.
Доповнення
Правоохоронні органи АР Крим повідомили про підозру Німетуллаєву, що причетний до фінансування “Самооборони Криму”.
Нагадаємо, щодо Сейтумера Німетулаєва, який до анексії Криму очолював Генічеську райдержадміністрацію, розпочато спеціальне досудове розслідування.