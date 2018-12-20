ТОП-20 найбільших експортерів України: хто вони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Двадцять вітчизняних компаній забезпечують третину українського експорту. Про це йдеться в дослідженні аналітиків YouControl, передає УНН.
"Лише за 2017 рік їхній обсяг експорту досяг позначки майже 400 млрд грн, або 15 млрд дол., тобто майже 30% від загального показника по країні", - йдеться в повідомленні.
Головні українські експортери належать передусім до галузі важкої промисловості та агросектору. Серед них - виробники чавуну, сталі та феросплавів, оптові торговці зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, рослинницької і тваринницької продукції.
Перше місце у списку обіймає ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" з річним показником у 49,5-50,0 млрд грн. Далі слідує ПАТ "МК "Азовсталь" (43,0-43,5 млрд грн).
У першу п'ятірку також потрапила ТОВ "Кернел-Трейд", ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" та ПАТ "Запоріжсталь". За рік компанії збільшили поставки продукції за кордон на 14,4%, 56,1% і 42,4% відповідно.
ТОП-20 включає сім представників українського АПК: ТОВ "Кернел-Трейд", ТОВ СП "Нібулон", ДП "Сантрейд", ТОВ "АТ Каргілл", ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" і ПІІ "Гленкор Агрікалчер Україна".
Трійка лідерів за темпами приросту експорту серед аграріїв виглядає наступним чином: ПІІ "Гленкор Агрікалчер Україна" (2,6 раза), ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" (68,8%) і ДП "Сантрейд" (32,9%).
До найактивніших імпортерів продукції українських компаній увійшли: Швейцарія, ОАЕ, РФ, Польща, Нідерланди, Німеччина, Люксембург, Китай, Віргінські острови, Литва, Гонконг, Ліван, Білорусь, Сінгапур, Велика Британія, Киргизстан і Естонія.
УНН вже повідомляв, що Україна за останні роки досягла неймовірних результатів на міжнародному ринку курятини. У глобальному рейтингу експортерів України цього року обійняла 6-е місце, обігнавши Росію і Канаду, а в країнах ЄС - і зовсім опинилася у трійці основних постачальників.
Головними конкурентами України у ЄС є Бразилія і Таїланд. Однак найбільший виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) запевняє, що найближчим часом він максимально наблизиться до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson.
Довідка УНН: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.