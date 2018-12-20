ТОП-20 крупнейших экспортеров Украины: кто они

"Только за 2017 год их объем экспорта достиг отметки почти 400 млрд грн, или 15 млрд долл., то есть почти 30% от общего показателя по стране", - говорится в сообщении.

Главные украинские экспортеры относятся в первую очередь к отрасли тяжелой промышленности и агросектора. Среди них - производители чугуна, стали и ферросплавов, оптовые торговики зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, растениеводческой и животноводческой продукции.

Первое место в списке занимает ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" с годовым показателем в 49,5‒50,0 млрд грн. Далее следует ПАО "МК "Азовсталь" (43,0‒43,5 млрд грн).

В первую пятерку также попало ООО "Кернел-Трейд", ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" и ПАО "Запорожсталь". За год компании увеличили поставки продукции за границу на 14,4%, 56,1% и 42,4% соответственно.

ТОП-20 включает семь представителей украинского АПК: ООО "Кернел-Трейд", ООО СП "Нибулон", ДП "Сантрейд", ООО "АТ Каргилл", ЧАО "Мироновский хлебопродукт", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ПИИ "Гленкор Агрикалчер Украина".

Тройка лидеров по темпам прироста экспорта среди аграриев выглядит следующим образом: ПИИ "Гленкор Агрикалчер Украина" (2,6 раза), ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (68,8%) и ДП "Сантрейд" (32,9%).

В число самых активных импортеров продукции украинских компаний вошли: Швейцария, ОАЭ, РФ, Польша, Нидерланды, Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Белорусь, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.

УНН уже сообщал, что Украина за последние годы добилась невероятных результатов на международном рынке курятины. В глобальном рейтинге экспортёров Украина в этом году заняла 6-е место, обогнав Россию и Канаду, а в странах ЕС - и вовсе оказалась в тройке основных поставщиков.

Главными конкурентами Украины в ЕС являются Бразилия и Таиланд. Однако крупнейший производитель и экспортёр курятины "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) уверяет, что в ближайшее время он максимально приблизится к объёмам мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.

Справка УНН: “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) кормит своей продукцией треть украинцев.