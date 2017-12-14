Тоновані вікна та полуничка: експерт розповів, що ховають під вивіскою “Національних лотерей”

"Усі великі міста та районні центри України переповнені точками продажу так званих "лотерей". Сьогодні їх "розплодилося" навіть більше, ніж аптек. І вивіска хороша - "Українська національна лотерея", але там - зовсім не лотерея. Лотерея - це білет, який можна придбати за 5 - максимум 50 грн.

Велике темне приміщення із закритими вікнами мало нагадує справжню лотерею, таку, якою ми звикли її сприймати. Там стоять монітори від комп'ютерів, до них - клавіатури із прототипом колишніх одноруких бандитів. Кошти сплачуються до каси - і ви потрапляєте у світ гри: полунички, вишеньки – все як раніше. Люди, в очах яких пустота і готовність вбити за чергову порцію гри - додають пікантності і страху таким залам", - розповів він.

Р.Семенів припустив, що влада навмисне закриває очі на проблему. Такі заклади важко не помітити, антуражу додають ломбарди та "швидко гроші", розташовані в 10-20 метрах від розсадника зла та біди.

"Важко не помітити горя, якого завдає такий бізнес. Вбивства, крадіжки, розкол сімей - все це є наслідки діяльності одноруких бандитів. Складається враження, що цього навмисне не помічають", - сказав він.

Керівник громадської організації переконаний, що гральний ринок потребує жорстких правил та законів.

"З року в рік можновладці намагаються легалізувати азартні ігри. Але чомусь ніхто не обговорює це із громадськістю, якій з цим потім жити. Пройдіться вулицею - складається враження, що одноруких бандитів вже легалізували. Ринок має бути врегульований за світовими стандартами: за містом, у лісі, та де завгодно, аби не поміж людей та дітей. Бо дуже легко говорити: "Людина сама обирає свій шлях", але складніше пройти повз спокусу, яка манить яскравими вивісками швидко й легко збагатитися", - сказав він.

Нагадаємо, “Українські національні лотереї” ЗМІ пов’язують з високопосадовцями: нардепом від БПП Олександром Третьяковим, екс-главою АП Борисом Ложкіним та екс-главою ФДМ Ігорем Білоусом. І.Білоус зокрема міг отримати частку в компанії через передачу 40 приміщень для гральних залів в Києві.

Цю компанію неодноразово викривали у незаконній діяльності, зокрема організації азартних ігр під прикриттям лотереї “Фаворит” та ухиленні від сплати податків. Водночас, точки “Фаворит” діють досі навіть в костьолах.

Раніше УНН повідомляв, що всі конкуренти “УНЛ” з 2014 році заблоковані санкціями РНБО. За оцінками експертів, “УНЛ” просувають в монополісти лотерейного ринку, а сприяє цьому Мінфін, який виписав під нього ліцензійні умови, передбачивши перешкоди в отриманні ліцензії для інших гравців ринку. Лотерейні ініціативи Мінфіну потрапили вже до проекту бюджету на наступний рік попри шквал критики з боку АМКУ, Держказначейства та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.