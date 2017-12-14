Тоновані вікна та полуничка: експерт розповів, що ховають під вивіскою “Національних лотерей”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Заклади “Української національної лотереї” заполонили українські міста та районні центри. За тонованими вікнами та вивіскою "національна лотерея" ховаються зовсім не лотереї. Про це УНН розповів психолог та керівник громадської організації "Стоп Азарт" Роман Семенів.
"Усі великі міста та районні центри України переповнені точками продажу так званих "лотерей". Сьогодні їх "розплодилося" навіть більше, ніж аптек. І вивіска хороша - "Українська національна лотерея", але там - зовсім не лотерея. Лотерея - це білет, який можна придбати за 5 - максимум 50 грн.
Велике темне приміщення із закритими вікнами мало нагадує справжню лотерею, таку, якою ми звикли її сприймати. Там стоять монітори від комп'ютерів, до них - клавіатури із прототипом колишніх одноруких бандитів. Кошти сплачуються до каси - і ви потрапляєте у світ гри: полунички, вишеньки – все як раніше. Люди, в очах яких пустота і готовність вбити за чергову порцію гри - додають пікантності і страху таким залам", - розповів він.
Р.Семенів припустив, що влада навмисне закриває очі на проблему. Такі заклади важко не помітити, антуражу додають ломбарди та "швидко гроші", розташовані в 10-20 метрах від розсадника зла та біди.
"Важко не помітити горя, якого завдає такий бізнес. Вбивства, крадіжки, розкол сімей - все це є наслідки діяльності одноруких бандитів. Складається враження, що цього навмисне не помічають", - сказав він.
Керівник громадської організації переконаний, що гральний ринок потребує жорстких правил та законів.
"З року в рік можновладці намагаються легалізувати азартні ігри. Але чомусь ніхто не обговорює це із громадськістю, якій з цим потім жити. Пройдіться вулицею - складається враження, що одноруких бандитів вже легалізували. Ринок має бути врегульований за світовими стандартами: за містом, у лісі, та де завгодно, аби не поміж людей та дітей. Бо дуже легко говорити: "Людина сама обирає свій шлях", але складніше пройти повз спокусу, яка манить яскравими вивісками швидко й легко збагатитися", - сказав він.
Нагадаємо, “Українські національні лотереї” ЗМІ пов’язують з високопосадовцями: нардепом від БПП Олександром Третьяковим, екс-главою АП Борисом Ложкіним та екс-главою ФДМ Ігорем Білоусом. І.Білоус зокрема міг отримати частку в компанії через передачу 40 приміщень для гральних залів в Києві.
Цю компанію неодноразово викривали у незаконній діяльності, зокрема організації азартних ігр під прикриттям лотереї “Фаворит” та ухиленні від сплати податків. Водночас, точки “Фаворит” діють досі навіть в костьолах.
Раніше УНН повідомляв, що всі конкуренти “УНЛ” з 2014 році заблоковані санкціями РНБО. За оцінками експертів, “УНЛ” просувають в монополісти лотерейного ринку, а сприяє цьому Мінфін, який виписав під нього ліцензійні умови, передбачивши перешкоди в отриманні ліцензії для інших гравців ринку. Лотерейні ініціативи Мінфіну потрапили вже до проекту бюджету на наступний рік попри шквал критики з боку АМКУ, Держказначейства та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.