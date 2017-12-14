Тоновані вікна та полуничка: експерт розповів, що ховають під вивіскою “Національних лотерей”

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 203047 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 212618 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 342631 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 237118 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 347256 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 221419 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 244422 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256283 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247814 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136643 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.1 м/с
70 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

26 березня, 20:40 • 30914 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 35119 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 69835 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 51486 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 48593 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 159138 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 202999 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 342587 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 347221 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 290619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 105656 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 95221 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 128747 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 145871 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 151021 перегляди
Актуальне
Тоновані вікна та полуничка: експерт розповів, що ховають під вивіскою “Національних лотерей”

Тоновані вікна та полуничка: експерт розповів, що ховають під вивіскою “Національних лотерей”

Київ • УНН

 • 12291 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Заклади “Української національної лотереї” заполонили українські міста та районні центри. За тонованими вікнами та вивіскою "національна лотерея" ховаються зовсім не лотереї. Про це УНН розповів психолог та керівник громадської організації "Стоп Азарт" Роман Семенів.

"Усі великі міста та районні центри України переповнені точками продажу так званих "лотерей". Сьогодні їх "розплодилося"  навіть більше, ніж аптек. І вивіска хороша - "Українська національна лотерея", але там - зовсім не лотерея. Лотерея - це білет, який можна придбати за 5 - максимум 50 грн.

Велике темне приміщення із закритими вікнами мало нагадує справжню лотерею, таку, якою ми звикли її сприймати. Там стоять монітори від комп'ютерів, до них - клавіатури із прототипом колишніх одноруких бандитів. Кошти сплачуються до каси - і ви потрапляєте у світ гри: полунички, вишеньки – все як раніше. Люди, в очах яких пустота і готовність вбити за чергову порцію гри - додають пікантності і страху таким залам", - розповів він.

Р.Семенів припустив, що влада навмисне закриває очі на проблему. Такі заклади важко не помітити, антуражу додають ломбарди та "швидко гроші", розташовані в 10-20 метрах від розсадника зла та біди.

"Важко не помітити горя, якого завдає такий бізнес. Вбивства, крадіжки, розкол сімей - все це є наслідки діяльності одноруких бандитів. Складається враження, що цього навмисне не помічають", - сказав він.

Керівник громадської організації переконаний, що гральний ринок потребує жорстких правил та законів.

"З року в рік можновладці намагаються легалізувати азартні ігри. Але чомусь ніхто не обговорює це із громадськістю, якій з цим потім жити. Пройдіться вулицею - складається враження, що одноруких бандитів вже легалізували. Ринок має бути врегульований за світовими стандартами: за містом, у лісі, та де завгодно, аби не поміж людей та дітей. Бо дуже легко говорити: "Людина сама обирає свій шлях", але складніше пройти повз спокусу, яка манить яскравими вивісками швидко й легко збагатитися", - сказав він.

Нагадаємо, “Українські національні лотереї” ЗМІ пов’язують з високопосадовцями: нардепом від БПП Олександром Третьяковим, екс-главою АП Борисом Ложкіним та екс-главою ФДМ Ігорем Білоусом. І.Білоус зокрема міг отримати частку в компанії через передачу 40 приміщень для гральних залів в Києві.

Цю компанію неодноразово викривали у незаконній діяльності, зокрема організації азартних ігр під прикриттям лотереї “Фаворит” та ухиленні від сплати податків. Водночас, точки “Фаворит” діють досі навіть в костьолах. 

Раніше УНН повідомляв, що всі конкуренти “УНЛ” з 2014 році заблоковані санкціями РНБО. За оцінками експертів, “УНЛ” просувають в монополісти лотерейного ринку, а сприяє цьому Мінфін, який виписав під нього ліцензійні умови, передбачивши перешкоди в отриманні ліцензії для інших гравців ринку. Лотерейні ініціативи Мінфіну потрапили вже до проекту бюджету на наступний рік попри шквал критики з боку АМКУ, Держказначейства та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,029.84