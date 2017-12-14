Тонированные стекла и клубничка: эксперт рассказал, что прячут под вывеской "Национальных лотерей"

"Все крупные города и районные центры Украины переполнены точками продаж так называемых "лотерей". Сегодня их "расплодилось" даже больше, чем аптек. И вывеска хорошая - "Украинская национальная лотерея", но там - вовсе не лотерея. Лотерея - это билет, который можно приобрести за 5 - максимум 50 грн.

Большое темное помещение с закрытыми окнами мало напоминает настоящую лотерею, такую, какой мы привыкли ее воспринимать. Там стоят мониторы от компьютеров, к ним - клавиатуры с прототипом бывших одноруких бандитов. Средства выплачиваются в кассу - и вы попадаете в мир игры: клубнички, вишенки - все как раньше. Люди, в глазах которых пустота и готовность убить за очередную порцию игры - добавляют пикантности и страха таким залам", - рассказал он.

Р.Семенив предположил, что власти умышленно закрывает глаза на проблему. Такие заведения трудно не заметить, антуража добавляют ломбарды и "быстро деньги", расположенные в 10-20 метрах от питомника зла и беды.

"Трудно не заметить горя, которого наносит такой бизнес. Убийства, кражи, раскол семей - все это последствия деятельности одноруких бандитов. Создается впечатление, что в этом умышленно не замечают", - сказал он.

Руководитель общественной организации убежден, что игорный рынок требует жестких правил и законов.

"Из года в год чиновники пытаются легализовать азартные игры. Но почему-то никто не обсуждает это с общественностью, которой с этим потом жить. Пройдитесь по улице - создается впечатление, что одноруких бандитов уже легализовали. Рынок должен быть урегулирован по мировым стандартам: за городом, в лесу, и где угодно, лишь бы не среди людей и детей. Потому что очень легко говорить: "человек сам выбирает свой путь", но сложнее пройти мимо соблазна, который манит яркими вывесками быстро и легко обогатиться", - сказал он.

Напомним, "Украинские национальные лотереи" СМИ связывают с высокими: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. И.Билоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Эту компанию неоднократно уличали в незаконной деятельности, в частности организации азартных игр под прикрытием лотереи "Фаворит" и уклонении от уплаты налогов. В то же время, точки "Фаворит" действуют до сих пор даже в костелах.

Ранее сообщал УНН, что все конкуренты "УНЛ" с 2014 году заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, "УНЛ" продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия, предусмотрев препятствия в получении лицензии для других игроков рынка. Лотерейные инициативы Минфина попали уже в проект бюджета на следующий год несмотря на шквал критики со стороны АМКУ, Госказначейства и Министерства экономического развития и торговли.