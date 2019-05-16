Томос в кожен дім і храм: стало відомо як і де можна отримати копію документу

“Через кілька тижнів, десь місяць пройшов, як був наданий Томос Православній церкві України, були зроблені точні копії. Це і копія оригінального тексту, а також копія, яка перекладена українською мовою, щоб люди могли не лише дивитися, але й читаючи могли розуміти, що там написано. Про точну кількість говорити важко. Мова йде про декілька тисяч копій, я думаю, близько п’яти тисяч”, — розповів отець Сидор.

За його словами, ці копії Томосу набагато менші за оригінал. Зроблено це для зручності читання і зберігання. Адже основна мета цих копій, щоб в кожному українському храмі був Томос.

“Священики, які мають бажання отримати цю копію Томоса приїжджають до свого єпархіального управління, пишуть прохання на те, що він хоче отримати таку копію, йому цю копію видають”, — додає Іван Сидор.

Він стверджує, що копії документу вже можна придбати в релігійних кіосках.

“Я знаю, в деяких церковних крамницях вони вже були у продажі... і основна мета — це, аби Томос був у кожній хаті й храмі. Наприклад, на території Михайлівського Золотоверхого монастиря є церковна лавка, і я бачив, що їх продавали.

За словами священика, продають такі копії по собівартості: “це не заробляння грошей, адже Томос — це важливий документ, на який ми чекали дуже довго”.

Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України та затверджений статут нової церкви.

Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі та знову повернули до України.