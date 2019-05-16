Томос в каждый дом и храм: стало известно как и где можно получить копию документа

"Через несколько недель, где-то месяц прошел, как был предоставлен Томос Православной церкви Украины, были сделаны точные копии. Это и копия оригинального текста, а также копия, которая переведена на украинский язык, чтобы люди могли не только смотреть, но и читая могли понимать, что там написано. О точном количестве говорить трудно. Речь идет о нескольких тысячах копий, я думаю, около пяти тысяч", - рассказал отец Сидор.

По его словам, эти копии Томоса намного меньше оригинала. Сделано это для удобства чтения и хранения. Ведь основная цель этих копий, чтобы в каждом украинском храме был Томос.

"Священники, которые хотят получить эту копию Томоса приезжают к своему епархиальному управлению, пишут прошение на то, что он хочет получить такую копию, ему эту копию выдают", - добавляет Иван Сидор.

Он утверждает, что копии документа уже можно приобрести в религиозных киосках.

"Я знаю, в некоторых церковных лавках они уже были в продаже ... и основная цель - это, чтобы Томос был в каждом доме и храме. Например, на территории Михайловского Златоверхого монастыря есть церковная лавка, и я видел, что их продавали.

По словам священника, продают такие копии по себестоимости: "Это не зарабатывание денег, ведь Томос - это важный документ, который мы ждали очень долго".

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и сново вернули в Украину.