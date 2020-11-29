Токійська Олімпіада подорожчала майже на 2 млрд доларів

За підрахунками Оргкомітету ігор, саме в таку суму обійдеться перенесення Олімпіади і наступних Паралімпійських ігор, скасованих через пандемію коронавірусу в березні 2020 року.

Найближчим часом очікується, що Оргкомітет представить новий загальний кошторис владі японської столиці і національному уряду. Після цього всі три сторони визначаться з часткою витрат, які будуть нести відповідно до умов зміненого бюджету ігор.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак в кінці березня колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе провів переговори з Міжнародним олімпійським комітетом, в результаті сторони прийшли до висновку, що через пандемію COVID-19 провести гри в установлений термін не вийде.

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Пізніше в оргкомітеті Ігор заявили, що вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому в маркетингових цілях збережеться назва ігор “Токіо-2020”. У листопаді новий глава японського уряду Есіхіде Суга після переговорів з главою МОК Томасом Бахом підтвердив проведення ігор наступного літа.

За оцінками страхової компанії Daiichi Life, втрати Японії від перенесення ігор складуть більше 29 млрд доларів. Фінансові витрати на відстрочку Олімпіади на рік можуть скласти близько 7 млрд доларів.

У листопаді МОК повідомив, що візьме на себе витрати по вакцинації спортсменів, що беруть участь в Олімпіаді. “Якщо вакцина буде доступна на той час, то МОК візьме на себе ці витрати. І ми будемо співпрацювати з цього питання з національними олімпійськими комітетами”, — говорив Бах.

Раніше президент МОК заявив про декілька сценаріїв проведення Олімпіади в Токіо.

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