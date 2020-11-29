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Токийская Олимпиада подорожала почти на 2 млрд долларов

Токийская Олимпиада подорожала почти на 2 млрд долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Дополнительные расходы на проведение летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году составят 200 млрд иен (около 2 млрд долларов). Об этом сообщает японское издание Yomiuri, передает УНН.

По подсчетам Оргкомитета игр, именно в такую сумму обойдется перенос Олимпиады и последующих Паралимпийских игр, отмененных из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

В ближайшее время ожидается, что Оргкомитет представит новую общую смету властям японской столицы и национальному правительству. После этого все три стороны определятся с долей расходов, которые будут нести в соответствии с условиями измененного бюджета игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в конце марта бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел переговоры с Международным олимпийским комитетом, в результате стороны пришли к выводу, что из-за пандемии COVID-19 провести игры в установленный срок не получится.

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Позже в оргкомитете Игр заявили, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом в маркетинговых целях сохранится название игр “Токио-2020”. В ноябре новый глава японского правительства Ёсихидэ Суга после переговоров с главой МОК Томасом Бахом подтвердил проведение игр следующего лета.

По оценкам страховой компании Daiichi Life, потери Японии от переноса игр составят более 29 млрд долларов. Финансовые затраты на отсрочку Олимпиады в год могут составить около 7 млрд долларов.

В ноябре МОК сообщил, что возьмет на себя расходы по вакцинации спортсменов, участвующих в Олимпиаде. “Если вакцина будет доступна в то время, то МОК возьмет на себя эти расходы. И мы будем сотрудничать по этому вопросу с национальными олимпийскими комитетами”, — говорил Бах.

Ранее президент МОК заявил о несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио.

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