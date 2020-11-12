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ТКГ: українська сторона вважає, що в Кремлі “воюють дві башти”

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Москви є дві різні думки щодо ситуації на сході України, які впливають на роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в коментарі УНН за підсумками засідання ТКГ заявив речник української делегації Олексій Арестович.

Так, зі слів Арестовича, росіяни “штучно затягують процес відкриття КПВВ”. На питання про те, з яких причин це відбувається, він відповів наступне: “У мене враження, що в Росії між собою воюють дві башти, одні — силовики, інші — помірковані, нормальні люди, які хочуть припинення конфлікту”.

Зі слів співрозмовника, російська делегація навіть під час перемовин в рамках Тристоронньої контактної групи постійно видає різні наративи.

“Видно, як вони хапаються за смартфони, щось там читають, і просто безпосередньо змінюють свою риторику. Ми чекаємо, хто там переможе, тому що поки видно, що одна з башт Кремля дуже сильно підводить Володимира Володимировича (Путіна — ред.), який поставив власний підпис під минулорічними Паризькими домовленостями”, — зазначив він.

На думку Арестовича, наразі Путін “втрачає обличчя на міжнародному рівні”, у той час як лідери Німеччини і Франції у бесіді з Президентом Володимиром Зеленським підтвердили, що зусилля української сторони всіляко підтримують.

“А потім, я так розумію, вони подзвонять Володимиру Володимировичу і спитають: „А як же так? Домовленості робили, ми дали власні гарантії, а ви нас підставляєте?“. А далі питання санкцій або посилення санкцій”, - додав він.

Так само двояко, зі слів речника української делегації, росіяни сприйняли і “План дій” України щодо Донбасу.

“Вони ведуть категоричну риторику. Насправді там два наративи: одні кажуть — давайте розмовляти... У Кремлі йде бійка, я так бачу, між тими, хто хоче залишитись на Донбасі і тими, хто хоче вийти”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні відбулося чергове засідання ТКГ на рівні Глав делегацій у режимі відеоконференції. Україна висловила готовність працювати в режимі 24/7 для погодження єдиного “Плану дій”.

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