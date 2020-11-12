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ТКГ: украинская сторона считает, что в Кремле "воюют две башни"

ТКГ: украинская сторона считает, что в Кремле "воюют две башни"

Киев  •  УНН

 • 21931 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. У Москвы есть два разных мнения относительно ситуации на востоке Украины, которые влияют на работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в комментарии УНН по итогам заседания ТКГ заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович.

Так, по словам Арестовича, россияне “искусственно затягивают процесс открытия КПВВ”. На вопрос о том, по каким причинам это происходит, он ответил следующее: “У меня впечатление, что в России между собой воюют две башни, одни — силовики, другие — умеренные, нормальные люди, которые хотят прекращения конфликта”.

По словам собеседника, российская делегация даже во время переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы постоянно выдает различные нарративы.

“Видно, как они хватаются за смартфоны, то там читают, и просто непосредственно меняют свою риторику. Мы ждем, кто там победит, потому что пока видно, что одна из башен Кремля очень сильно подводит Владимира Владимировича (Путина — ред.), который поставил свою подпись под прошлогодними Парижскими договоренностями”, — отметил он.

По мнению Арестовича, пока Путин “теряет лицо на международном уровне”, в то время как лидеры Германии и Франции в беседе с Президентом Владимиром Зеленским подтвердили, что усилия украинской стороны всячески поддерживают.

“А потом, я так понимаю, они позвонят Владимиру Владимировичу и спросят: ”А как же так? Договоренности делали, мы дали собственные гарантии, а вы нас подставляете?“. А дальше вопрос санкций или усиление санкций”, - добавил он.

Также двояко, по словам спикера украинской делегации, россияне восприняли и “План действий” Украины по Донбассу.

“Они ведут категорическую риторику. На самом деле там два нарративы: одни говорят — давайте разговаривать ... В Кремле идет драка, я так вижу, между теми, кто хочет остаться на Донбассе и теми, кто хочет выйти”, - добавил он.

Напомним, накануне состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Украина выразила готовность работать в режиме 24/7 для согласования единого “Плана действий”.

Украинские Национальные Новости

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