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Ткаченко про прийняття законопроекту про культурні послуги: представники галузі зможуть існувати

Ткаченко про прийняття законопроекту про культурні послуги: представники галузі зможуть існувати

Київ • УНН

 • 14634 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував прийняття Верховною Радою в другому читанні законопроекту №3851 про встановлення 7% ПДВ на культурні послуги і зазначив, що тепер представники галузі зможуть існувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Це рішення, без перебільшень, рух вперед для сфери, якій у коронавірусний час найважче. Тепер представники галузі зможуть існувати, плануючи завтрашній робочий день для своїх підприємств та співробітників. А ще – створюючи новий якісний національний культурний, туристичний продукти та продукти креативних індустрій”, - сказав Олександр Ткаченко.

Вказано, що законопроект, зокрема, передбачає зменшення ставки податку на додану вартість до 7% для:

- постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;

- постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;

- постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;

- постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування.

“Окрім того, відповідно до проекту закону, звільняються від оподаткування та впорядковуються операції з надання бюджетних грантів”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада підтримала законопроект про 7% ПДВ на культурні послуги у першому читанні 15 вересня.

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