Ткаченко о принятии законопроекта о культурных услугах: представители отрасли смогут существовать
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал принятие Верховной Радой во втором чтении законопроекта №3851 об установлении 7% НДС на культурные услуги и отметил, что сейчас представители отрасли смогут существовать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Это решение, без преувеличений, движение вперед для сферы, которой в Коронавирусное время труднее всего. Теперь представители отрасли смогут существовать, планируя завтрашний рабочий день для своих предприятий и сотрудников. А еще - создавая новый качественный национальный культурный, туристический продукты и продукты креативных индустрий", - сказал Александр Ткаченко.
Указано, что законопроект, в частности, предусматривает уменьшение ставки налога на добавленную стоимость до 7% для:
- поставки услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, хореографических, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премьер, культурных мероприятий;
- поставки услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведение экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках, посещение их территорий и объектов посетителями;
- предоставление услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
- предоставление услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения.
"Кроме того, согласно проекту закона, освобождаются от налогообложения и упорядочиваются операции по предоставлению бюджетных грантов", - указано в сообщении.
Напомним, Рада поддержала законопроект о 7% НДС на культурные услуги в первом чтении 15 сентября.