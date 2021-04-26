Тиждень у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

На правому березі “червоні” від заторів Велика окружна та Кільцева дорога, частина вулиці Голосіївської, проспект Валерія Лобановського, також проспект Любомира Гузара та вулиця Вадима Гетьмана. Також стоять проспект Перемоги, вулиці Богатирська, Скляренка та Новоконстантинівська. Рух ускладнено на Набережному шосе.

Також у центрі столиці “червоні” Володимирський узвіз, частково вулиці Січових Стрільців, Басейна, Грушевського.

Стоять усі мости в бік центру міста.

На лівому березі ускладнено рух проспектом Перова та проспектом Визволителів. “Червоні” — вулиці Братиславська та Миропільська. Стоїть проспект Миколи Бажана від метро “Харьківська” до “Славутича”. Рух ускладнено на вулиці Єлизавети Чавдар, проспекті Петра Григоренка, також "тягнучка" на вулицях Тростянецька та Здолбунівська.

Нагадаємо

Проблеми з рухом транспорту у Києві спостерігаються з 5 квітня. Тоді в місті почали діяти жорсткі карантинні обмеження — проїзд у громадському транспорті, тому числі у метро, — лише за спецперепустками.